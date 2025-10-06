Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:30

Минфин направит дополнительные средства на усиление безопасности регионов

Силуанов: средства от увеличения налогов пойдут на защиту регионов от дронов

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Значительные бюджетные ассигнования будут выделены на противодействие беспилотным летательным аппаратам и укрепление безопасности территорий, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Выступая в Совете Федерации, он раскрыл основные направления расходования дополнительных финансовых ресурсов, передает Telegram-канал палаты.

Глава Минфина сообщил о планах распределить дополнительные средства на мероприятия по нейтрализации дронов, усиление защищенности транспортных объектов, а также повышение уровня безопасности приграничных и новых субъектов РФ. Эти положения включены в проект основного финансового документа страны на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Для обеспечения указанных расходов Министерство финансов разработало пакет налоговых изменений, запланированных к введению с 2026 года. Ключевыми предложениями ведомства являются увеличение основной ставки НДС до 22% при сохранении льготного 10-процентного тарифа на социально значимую продукцию.

Ранее Силуанов заявил, что повышение налога позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. По его словам, повышение стандартной ставки НДС окажет наименее негативное влияние на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

Россия
Антон Силуанов
беспилотники
Минфин
налоги
