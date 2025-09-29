Силуанов объяснил, стоит ли бояться повышения НДС Силуанов: повышение НДС не окажет негативного влияния на экономику России

Повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, заявил в беседе с ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, повышение стандартной ставки НДС окажет наименее негативное влияние на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики, — подчеркнул глава Минфина.

Размер ставки 22% соответствует уровням НДС в европейских странах, таких как Ирландия, Польша, Португалия, Словакия, Италия, Аргентина, Бельгия и другие, отметил Силуанов. При этом есть государства и с более высокими ставками налога, уточнил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пересмотр налога на добавленную стоимость может повлиять на темпы снижения инфляционных ожиданий. Однако, по ее словам, основной эффект носит краткосрочный характер и не должен трактоваться как устойчивое изменение траектории инфляции.