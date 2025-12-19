Стали известны новые цены на водку, бренди и коньяк в России Минимальная стоимость водки с 2026 года составит 409 рублей за 0,5 литра

С 1 января 2026 года в России повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь: водка подорожает с 349 до 409 рублей за 0,5 литра, бренди — с 472 до 605 рублей и коньяк — с 651 до 755 рублей, следует из приказа Минфина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и начинает действовать с 1 января 2026 года.

Кроме того, установлены минимальные оптовые и отпускные цены для производителей: водка — 337 рублей (отпускная) и 351 рубль (оптовая) за 0,5 литра, бренди — 457 и 463 рубля, коньяк — 546 и 577 рублей соответственно. Новые цены будут действовать до 31 декабря 2031 года.

До этого стало известно, что водка и коньяк теряют популярность в российских магазинах, уступая место другим напиткам. Причина — рост акцизов и минимальных розничных цен. Спрос смещается в сторону нерегулируемых государством категорий, таких как сидр, медовуха, а также более доступных ромовых и висковых напитков.

До этого появилась информация, что производители алкогольной продукции в России повысят отпускные цены на 10–17% в начале 2026 года. Причиной удорожания станут увеличение акцизного сбора, инфляционные процессы и высокая стоимость заемных средств.