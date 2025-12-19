Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 19:39

Стали известны новые цены на водку, бренди и коньяк в России

Минимальная стоимость водки с 2026 года составит 409 рублей за 0,5 литра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 1 января 2026 года в России повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь: водка подорожает с 349 до 409 рублей за 0,5 литра, бренди — с 472 до 605 рублей и коньяк — с 651 до 755 рублей, следует из приказа Минфина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и начинает действовать с 1 января 2026 года.

Кроме того, установлены минимальные оптовые и отпускные цены для производителей: водка — 337 рублей (отпускная) и 351 рубль (оптовая) за 0,5 литра, бренди — 457 и 463 рубля, коньяк — 546 и 577 рублей соответственно. Новые цены будут действовать до 31 декабря 2031 года.

До этого стало известно, что водка и коньяк теряют популярность в российских магазинах, уступая место другим напиткам. Причина — рост акцизов и минимальных розничных цен. Спрос смещается в сторону нерегулируемых государством категорий, таких как сидр, медовуха, а также более доступных ромовых и висковых напитков.

До этого появилась информация, что производители алкогольной продукции в России повысят отпускные цены на 10–17% в начале 2026 года. Причиной удорожания станут увеличение акцизного сбора, инфляционные процессы и высокая стоимость заемных средств.

водка
алкоголь
продукты
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали ключевой итог прямой линии Путина
Трем российским горнолыжникам одобрили нейтральный статус
Эпидемиологи нагрянули в пансионат, где умерли постояльцы
Арбитр КХЛ обратился к тренеру «Локомотива» после скандала с матом
Стали известны подробности инцидента на границе с Эстонией
В Раде раскрыли суть обвинений СБУ против «кошелька» Зеленского
В Сети появилось видео «ледяного панциря» в пустыне Саудовской Аравии
«Макрон вновь унижен Путиным»: во Франции заявили о провале лидеров ЕС
Штормовой коллапс парализовал аэропорт Дубая
В СК уточнили число погибших в подмосковном пансионате
«Он слышит людей»: что говорят депутаты и политологи о прямой линии Путина
Рубио раскрыл, из чего исходят США в вопросе урегулирования на Украине
Преступник угнал машину с пятилетней девочкой в салоне
Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться
Чем заняться в Москве 20–21 декабря: «Музейная неделя», «Щелкунчик» и елки
Кронпринцесса Норвегии нуждается в пересадке легких
Отъезд из Киева, влюбленность в Машкова, трое детей: как живет Ломоносова
Развожаев выступил со срочным заявлением о сбитых в Севастополе целях
Топ неожиданных вопросов Путину, ультиматум Алаудинова: что будет дальше
Ставропольскому вору в законе дали 17 лет за криминальный статус и убийство
Дальше
Самое популярное
Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов
Общество

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.