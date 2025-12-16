Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов

Водка и коньяк теряют популярность в российских магазинах, уступая место другим напиткам из-за роста акцизов и минимальных розничных цен, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин URA.RU. По его словам, спрос смещается в сторону нерегулируемых государством категорий, таких как сидр, медовуха, а также более доступные ромовые и висковые напитки.

Главная причина — повышение цен на алкогольную продукцию из-за роста акцизов. Наиболее заметно подорожали слабоалкогольные напитки, где акцизы выросли в три-пять раз. <…> В результате, например, по крепкому алкоголю падение в первом квартале этого года составило 27%, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что производители алкогольной продукции в России повысят отпускные цены на 10–17% в начале 2026 года. По оценкам специалистов, причиной удорожания станут увеличение акцизного сбора, инфляционные процессы и высокая стоимость заемных средств.

Кроме того, российские склады, предназначенные для хранения алкоголя, перед новогодними праздниками заполнены импортной продукцией практически до предела. По данным Федеральной таможенной службы на 5 декабря, 42 подобных объекта загружены на 85%.