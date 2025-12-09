ТИЭФ'25
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года

«Коммерсант»: импортеры увеличили поставки алкоголя из-за роста пошлин

Российские таможенные склады, предназначенные для хранения алкогольной продукции, оказались практически полностью заполнены импортным спиртным перед новогодними праздниками, сообщает «Коммерсант». По данным Федеральной таможенной службы на 5 декабря, 42 объекта загружены на 85%. Поставщики связывают это с сезонным спросом и ожидаемым ростом пошлин на импорт из недружественных стран.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов отметил, что рост поставок связан с ожидаемым увеличением сборов с алкоголя с €3 (268 рублей) до €5 (447 рублей) за литр с начала 2026 года. Эксперт также подчеркнул, что повышение минимальной розничной цены на российский виски делает импорт более привлекательным для торговли.

Собеседники издания добавляют, что на рост импорта повлиял укрепившийся рубль: по сравнению с прошлым годом он подорожал к доллару и евро на четверть. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что часть складов была затоварена из-за снижения спроса на иностранные напитки, которые стали слишком дорогими для покупателей в новых экономических условиях.

Ранее стало известно, что доля отечественного вина на российском рынке может скоро достичь 70%. Производство тихих и игристых вин за девять месяцев 2025 года выросло на 10–12%, а импорт сократился на 26,5%. Среди факторов роста — повышение пошлин на вино из недружественных стран и укрепляющийся спрос на российскую продукцию. К 2029 году аналитики прогнозируют увеличение доли до 74%.

