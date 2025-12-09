В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года

Российские таможенные склады, предназначенные для хранения алкогольной продукции, оказались практически полностью заполнены импортным спиртным перед новогодними праздниками, сообщает «Коммерсант». По данным Федеральной таможенной службы на 5 декабря, 42 объекта загружены на 85%. Поставщики связывают это с сезонным спросом и ожидаемым ростом пошлин на импорт из недружественных стран.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов отметил, что рост поставок связан с ожидаемым увеличением сборов с алкоголя с €3 (268 рублей) до €5 (447 рублей) за литр с начала 2026 года. Эксперт также подчеркнул, что повышение минимальной розничной цены на российский виски делает импорт более привлекательным для торговли.

Собеседники издания добавляют, что на рост импорта повлиял укрепившийся рубль: по сравнению с прошлым годом он подорожал к доллару и евро на четверть. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что часть складов была затоварена из-за снижения спроса на иностранные напитки, которые стали слишком дорогими для покупателей в новых экономических условиях.

Ранее стало известно, что доля отечественного вина на российском рынке может скоро достичь 70%. Производство тихих и игристых вин за девять месяцев 2025 года выросло на 10–12%, а импорт сократился на 26,5%. Среди факторов роста — повышение пошлин на вино из недружественных стран и укрепляющийся спрос на российскую продукцию. К 2029 году аналитики прогнозируют увеличение доли до 74%.