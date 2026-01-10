Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 14:53

Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей

Nature Microbiology: антибиотики могут вызвать синдром постоянного опьянения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ученые вплотную приблизились к решению загадки «синдрома автопивоварни» (ABS) — редкого состояния, при котором люди чувствуют себя пьяными, не употребляя алкоголь. Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, что ключевым фактором развития болезни является нарушение микробного баланса в кишечнике.

Зачастую появление ABS провоцирует прием антибиотиков. В ходе крупнейшего в истории анализа образцов микрофлоры ученые Калифорнийского университета обнаружили специфические микроорганизмы, которые превращают обычный сахар в этанол прямо внутри пациента.

Мы обнаружили, что бактерии, включая Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, ферментируют сахара в этанол в кишечнике пациентов с ABS. Эти микробы используют несколько путей производства этанола и поднимают уровень алкоголя в крови до показателей, соответствующих сильному опьянению, — объяснил механизм процесса профессор медицины Бернд Шнабль.

После употребления сладкой пищи человек может столкнуться с последствиями, сопоставимыми с употреблением крепких спиртных напитков, что ранее ставило врачей в тупик. Открытие прокладывает путь к принципиально новым методам диагностики и терапии этого редкого синдрома.

Ранее стало известно, что в России ведутся работы по созданию препарата для терапии болезни Крона. Основой нового лекарства станут уникальные ферменты морских микроорганизмов. Эти соединения были открыты учеными Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН.

алкоголь
опьянение
ученые
микрофлора
антибиотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Шерегеше туристов массово сразил ротавирус после посещения бара
Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием
Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану
Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире
Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»
Пролив Дарданеллы временно заблокирован
В Махачкале закрыли небо
В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море
Известный турецкий актер попался с наркотиками
Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие
Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей
Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали
ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе
«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение
Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком
В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ
Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни
Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.