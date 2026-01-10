Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей

Ученые вплотную приблизились к решению загадки «синдрома автопивоварни» (ABS) — редкого состояния, при котором люди чувствуют себя пьяными, не употребляя алкоголь. Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, что ключевым фактором развития болезни является нарушение микробного баланса в кишечнике.

Зачастую появление ABS провоцирует прием антибиотиков. В ходе крупнейшего в истории анализа образцов микрофлоры ученые Калифорнийского университета обнаружили специфические микроорганизмы, которые превращают обычный сахар в этанол прямо внутри пациента.

Мы обнаружили, что бактерии, включая Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, ферментируют сахара в этанол в кишечнике пациентов с ABS. Эти микробы используют несколько путей производства этанола и поднимают уровень алкоголя в крови до показателей, соответствующих сильному опьянению, — объяснил механизм процесса профессор медицины Бернд Шнабль.

После употребления сладкой пищи человек может столкнуться с последствиями, сопоставимыми с употреблением крепких спиртных напитков, что ранее ставило врачей в тупик. Открытие прокладывает путь к принципиально новым методам диагностики и терапии этого редкого синдрома.

