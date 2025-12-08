ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:11

Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Доля отечественной продукции на рынке вина в ближайшее время может превысить 70%, сообщают «Ведомости». Российские винодельческие компании наращивают присутствие на фоне снижения поставок из-за рубежа.

По данным Росалкогольтабакконтроля объем ввоза вина за первые девять месяцев 2025 года сократился на 26,5% и составил 23,6 млн декалитров. При этом Производство российских тихих вин с января по сентябрь выросло на 12% — до 26,8 млн декалитров, а выпуск игристых увеличился на 10%, достигнув 12,2 млн декалитров. Аналогичную динамику демонстрируют и ликерные вина, производство которых также выросло на 10%.

Спрос на отечественную продукцию укрепляется. За девять месяцев 2025 года в стране было реализовано 25 млн декалитров российских тихих вин — это на 9% выше показателя годом ранее. Продажи игристых также увеличились на 6%.

Среди факторов, влияющих на изменение структуры потребления, аналитики выделяют таможенную политику. По данным Infoline, в 2023 году пошлина на вино из недружественных стран была повышена с 12,5% до 20%, а в 2024-м — до 25%. Эксперты прогнозируют, что к 2029 году доля отечественных вин на российском рынке может достичь 74%.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Россия снизила импорт вина в 2025 году примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Он отметил рост доли отечественного производства.

вино
виноделы
импортозамещение
виноделие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической
Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.