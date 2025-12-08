Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%

Доля отечественной продукции на рынке вина в ближайшее время может превысить 70%, сообщают «Ведомости». Российские винодельческие компании наращивают присутствие на фоне снижения поставок из-за рубежа.

По данным Росалкогольтабакконтроля объем ввоза вина за первые девять месяцев 2025 года сократился на 26,5% и составил 23,6 млн декалитров. При этом Производство российских тихих вин с января по сентябрь выросло на 12% — до 26,8 млн декалитров, а выпуск игристых увеличился на 10%, достигнув 12,2 млн декалитров. Аналогичную динамику демонстрируют и ликерные вина, производство которых также выросло на 10%.

Спрос на отечественную продукцию укрепляется. За девять месяцев 2025 года в стране было реализовано 25 млн декалитров российских тихих вин — это на 9% выше показателя годом ранее. Продажи игристых также увеличились на 6%.

Среди факторов, влияющих на изменение структуры потребления, аналитики выделяют таможенную политику. По данным Infoline, в 2023 году пошлина на вино из недружественных стран была повышена с 12,5% до 20%, а в 2024-м — до 25%. Эксперты прогнозируют, что к 2029 году доля отечественных вин на российском рынке может достичь 74%.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Россия снизила импорт вина в 2025 году примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Он отметил рост доли отечественного производства.