Подача к сыру выдержанных премиальных вин — это ошибка, так как тонкость напитков может потеряться на фоне насыщенного сырного вкуса, заявил винодел Евгений Стржалковский. По его словам, само сочетание этих продуктов — не случайность, а результат химического взаимодействия: жир сыра смягчает танины вина, а кислотность напитка очищает вкусовые рецепторы, передает Lenta.ru. Однако для этого он посоветовал соблюдать несколько рекомендаций.

Подавать к сыру вина премиальных категорий, например «гран крю», или вина с длительной выдержкой — это тоже ошибка. Насыщенный аромат сыров может затмить утонченность и многогранность этих исключительных вин. Лучше выбирать более молодые и яркие вина, — поделился Стржалковский.

Винодел отметил, что также ошибочно считать красное вино универсальным вариантом для сырной тарелки. Насыщенные танинные сорта могут дать неприятную горчинку, тогда как свежие белые вина часто создают более гармоничную пару благодаря своей кислотности.

Кроме того, по словам Стржалковского, не стоит подавать сыр прямо из холодильника, так как он становится твердым и теряет часть вкуса. Он посоветовал подержать продукт при комнатной температуре около часа, чтобы раскрыть полноту вкуса и текстуры.

Ранее главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского Николай Гуляев отмечал, что независимые исследования показали, что безопасных доз алкоголя не существует. Даже небольшие дозы, такие как 50–70 граммов крепкого алкоголя или бокал вина, могут оказывать дополнительное давление на сердечно-сосудистую систему и печень.