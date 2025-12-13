Названа допустимая доза алкоголя Кардиолог Гуляев: даже 50–70 граммов крепкого напитка могут влиять на сердце

Независимые исследования показали, что безопасных доз алкоголя не существует, заявил главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского Николай Гуляев. Даже небольшие дозы, такие как 50–70 граммов крепкого алкоголя или бокал вина, могут оказывать дополнительное давление на сердечно-сосудистую систему и печень, передает РИА Новости.

Существует устойчивое мнение, что небольшие дозы алкоголя, 50–70 граммов крепкого напитка или бокал хорошего вина, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижают психоэмоциональное напряжение, нормализуют тонус сосудов, замедляют прогрессирование атеросклероза. Это мнение особенно устойчиво среди кардиологов, — рассказал врач.

Кардиолог советует избегать употребления алкоголя или ограничиться его редким потреблением — один-два раза в месяц в минимальных количествах. При этом не стоит рассматривать спиртные напитки как способ поддержания здоровья сердца.

Ранее сообщалось, что употребление алкоголя на морозе может быть опасно, так как под его влиянием человек теряет способность концентрировать внимание на признаках обморожения. Спиртные напитки лишь временно расширяют сосуды. Курение на морозе также нежелательно, поскольку никотин сужает кровеносные сосуды.