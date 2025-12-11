Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам озвучили допустимую норму вина

Член-корреспондент РАН Панасюк: мужчине в день можно выпивать три бокала вина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Взрослому здоровому мужчине допустимо употреблять в сутки до трех бокалов вина по 120 мл, сообщил РИА Новости член-корреспондент РАН Александр Панасюк. Что касается женщин, то, по словам эксперта, объем выпитого не должен превышать 240 мл.

Взрослому здоровому мужчине можно выпить условно три бокала вина объемом по 120 мл в день, то есть полбутылки вина, а дамам — два бокала, или треть бутылки, — заявил собеседник.

По словам Панасюка, у тех же французов бокал вина во время трапезы стал традицией. Он также напомнил, что в процесса расщепления сахаров в организме вырабатывается небольшое количество алкоголя.

Ранее исследование областного клинического наркологического диспансера подтвердило, что в Московской области потребление алкоголя снизилось на 18%. Психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин заявил, что теперь на душу населения приходится 7,58 литра алкоголя. Раньше этот показатель достигал 9,33 литра.

До этого стало известно, что в ноябре потребление спиртного в стране снижалось восьмой месяц подряд, приблизившись к уровню 1997–1998 годов. С апреля показатель упал с 8,32 до 7,63 литра на человека за 12 месяцев, что стало самым низким уровнем за последние 25 лет.

