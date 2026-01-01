Новый год — 2026
С хлебом к вину: некалорийная закуска с творожным сыром и слабосоленым лососем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
ПП-закуска с творожным сыром и слабосоленым лососем подойдет, когда хочется чего-то легкого, красивого и без лишней тяжести. Эта закуска выручает всегда. Нежный творожный сыр, солоноватый лосось и каперсы создают тот самый «ресторанный» вкус, который отлично подходит и к бокалу вина, и к спокойному вечеру дома. Готовится буквально за 10 минут, а выглядит так, будто над ней долго колдовали.

Ингредиенты (на все блюдо): творожный сыр (крем-сыр) — 200 г, слабосоленый лосось — 120 г, каперсы — 25 г, оливковое масло — 10 г, свежая зелень — по вкусу, черный перец — по вкусу, лимонная цедра — по желанию.

Как готовить: творожный сыр выкладывают ложкой на плоскую тарелку, формируя аккуратные мазки или лепестки, сверху равномерно раскладывают кусочки слабосоленого лосося, добавляют каперсы, посыпают свежемолотым черным перцем и при желании лимонной цедрой, сбрызгивают оливковым маслом и украшают зеленью или тонко нарезанным красным луком.

Подавайте с цельнозерновыми тостами или хлебцами — получается легкая, сбалансированная и очень эффектная закуска, которая одинаково хороша и в праздники, и в будни.

Ранее мы делились рецептом топ-5 канапе на скорую руку. Они должны быть в копилке у каждой хозяйки.

Проверено редакцией
