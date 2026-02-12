Верховная рада приняла волевое решение из-за диареи у депутатов Депутатов Рады проверят на инфекции после посещения парламентской столовой

Всех депутатов Верховной рады Украины, присутствовавших в здании парламента 12 февраля, обязали пройти лабораторное обследование из-за вероятной вспышки инфекции в правительственной столовой, сообщило издание «Главком» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа. Согласно предварительной информации, причиной инцидента может быть ротавирус.

В Верховной раде всех депутатов, пришедших сегодня, 12 февраля, на работу заставляют сдавать лабораторные анализы, — говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада не смогла провести пленарное заседание из-за массового отравления законодателей. По его словам, голосование перенесено на 24 февраля. Другой парламентарий от фракции «Слуга народа» уточнил, что в украинском парламенте зафиксирована масштабная вспышка инфекции. Политик отметил, что десятки членов только его фракции испытывают серьезное ухудшение самочувствия с температурой около 40 градусов, диареей и рвотой.