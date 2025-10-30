Семья подсела на эту вкуснятину. Десерт из творожного сыра со сгущенкой «Коровка» — очень просто и вкусно

В мире сложных десертов иногда так хочется вернуться к простым и знакомым с детства вкусам, которые дарят настоящее уютное наслаждение. Этот творожный десерт со сгущенкой — именно такое блюдо. Он напоминает знаменитые конфеты «Коровка», но в более нежной и воздушной форме. Его кремовая текстура и насыщенный сливочно-карамельный вкус никого не оставят равнодушным. Это идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю, порадовать детей или сделать легкий сладкий перекус без лишних хлопот. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот десерт настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки.

Для приготовления вам понадобится 400 граммов творожного сыра, одна банка вареной сгущенки весом 380 граммов, 150 граммов сливочного масла и 100 граммов песочного печенья для посыпки. Масло предварительно достаньте из холодильника и дождитесь, пока оно станет мягким. В глубокой миске тщательно взбейте творожный сыр с размягченным сливочным маслом до получения однородной кремообразной массы. Добавьте вареную сгущенку и продолжайте взбивать еще несколько минут, пока крем не станет пышным и равномерным по цвету. Возьмите подходящую емкость и выложите в нее творожную массу, разровняйте ложкой. Печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки и посыпьте ею десерт сверху. Уберите форму в холодильник для застывания минимум на два часа, а лучше на всю ночь. Перед подачей десерт можно нарезать порционными кусочками или подавать в креманках.

