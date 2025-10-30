Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:00

Семья подсела на эту вкуснятину. Десерт из творожного сыра со сгущенкой «Коровка» — очень просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мире сложных десертов иногда так хочется вернуться к простым и знакомым с детства вкусам, которые дарят настоящее уютное наслаждение. Этот творожный десерт со сгущенкой — именно такое блюдо. Он напоминает знаменитые конфеты «Коровка», но в более нежной и воздушной форме. Его кремовая текстура и насыщенный сливочно-карамельный вкус никого не оставят равнодушным. Это идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю, порадовать детей или сделать легкий сладкий перекус без лишних хлопот. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот десерт настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки.

Для приготовления вам понадобится 400 граммов творожного сыра, одна банка вареной сгущенки весом 380 граммов, 150 граммов сливочного масла и 100 граммов песочного печенья для посыпки. Масло предварительно достаньте из холодильника и дождитесь, пока оно станет мягким. В глубокой миске тщательно взбейте творожный сыр с размягченным сливочным маслом до получения однородной кремообразной массы. Добавьте вареную сгущенку и продолжайте взбивать еще несколько минут, пока крем не станет пышным и равномерным по цвету. Возьмите подходящую емкость и выложите в нее творожную массу, разровняйте ложкой. Печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки и посыпьте ею десерт сверху. Уберите форму в холодильник для застывания минимум на два часа, а лучше на всю ночь. Перед подачей десерт можно нарезать порционными кусочками или подавать в креманках.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Семья и жизнь
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Превратила тыкву в ароматный завтрак. Нежные тыквенные булочки — румяные солнышки с нотками ванили. Хит осени
Общество
Превратила тыкву в ароматный завтрак. Нежные тыквенные булочки — румяные солнышки с нотками ванили. Хит осени
Соус буздякский краснодарский. Ароматный, насыщенный соус из томатов и болгарского перца — отлично подходит к мясу
Общество
Соус буздякский краснодарский. Ароматный, насыщенный соус из томатов и болгарского перца — отлично подходит к мясу
От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество
От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
рецепты
кулинария
творожный сыр
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.