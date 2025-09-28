Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:30

Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов. Пирог тает во рту! Немецкая шарлотка со сливами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта шарлотка — мое спасение, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать. Всего четыре ингредиента, минимум движений — и через час на столе стоит ароматный пирог, который выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Сливы дают приятную кислинку и сочность, а тесто получается воздушным и нежным. Этот рецепт я даю всем подругам, которые говорят, что у них не получается выпечка, — здесь просто негде ошибиться!

Понадобится: 500 г спелых слив, 1 стакан сахара (200 г), 1 стакан муки (160 г), 5 яиц. Духовку включаем разогреваться до 180 градусов. Форму смазываем маслом или застилаем пергаментом. Сливы моем, разрезаем пополам и удаляем косточки.

Яйца взбиваем с сахаром миксером до пышной светлой массы. Это самый важный момент! Муку просеиваем и постепенно вмешиваем в яичную смесь лопаткой движениями снизу вверх. Тесто должно быть как на оладьи.

Выливаем тесто в форму. Сверху выкладываем половинки слив срезом вверх. Отправляем в духовку на 40–45 минут. Не открывайте дверцу первые 30 минут! Готовность проверяем деревянной палочкой. Даем пирогу немного остыть в форме. Подаем с чаем — сливы превращаются в сочную мармеладную начинку!

