Москвич потребовал 10 млн рублей с бывшей жены после слива интимных фото Мужчина в Москве обвинил бывшую супругу в распространении его интимных фото

Мужчина обвинил свою бывшую супругу в том, что она распространила его интимные фотографии в качестве мести за развод, пишет Telegram-канале Baza. В результате снимки увидели более 200 человек.

Москвич столкнулся со сталкингом со стороны экс-жены. Пара развелась еще в 2020 году. Через год 30-летняя женщина попыталась примириться, но не добилась успеха. Тогда, по словам потерпевшего, она начала угрожать ему публикацией личных фото. После того как мужчина не ответил на угрозы, женщина действительно разослала снимки его знакомым, родственникам и коллегам.

Москвич заявил, что на этом бывшая жена не остановилась. Она писала доносы в полицию на его друзей, угрожала его семье, преследовала его в социальных сетях и создавала унизительные видеоролики. Мужчина направил бывшей жене досудебную претензию на 10 млн рублей о защите чести и достоинства, однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

Ранее юрист Иван Соловьев говорил, что при сталкинге необходимо в первую очередь собрать доказательства. Эксперт порекомендовал фиксировать скриншотами все сообщения от преследователя, а также рассмотреть установку камер видеонаблюдения и сигнализации. По его словам, иногда обычная профилактическая беседа с сотрудниками правоохранительных органов может отпугнуть сталкера.