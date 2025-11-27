Путин объяснил, что не так со «сливом» телефонных переговоров

«Сливы» записей частных телефонных переговоров являются преступлением, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Так он отреагировал на новости о публикации якобы «расшифровок» беседы помощника главы государства Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передает пресс-служба Кремля. Президент допустил, что опубликованные в прессе разговоры могут быть фальшивкой.

Знаете, что касается этих «сливов». Это, может, фейки какие-то. Может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание — подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя, — сказал Путин.

Ранее Ушаков заявил, что публикации «расшифровок» якобы его переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом направлены на подрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он отметил, что подобные «сливы» не способствуют диалогу и осложняют налаживание контактов.

Он также отметил, что переговоры России и США «кто-то прослушивает, кто-то сливает», но не Москва. Дипломат подчеркнул, что достаточно часто беседует с Уиткоффом.