26 ноября 2025 в 09:26

«Кто-то прослушивает, сливает»: Ушаков об утечке разговора с Уиткоффом

Ушаков допустил, что его разговор с Уиткоффом могли прослушивать

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ТАСС
Переговоры России и США «кто-то прослушивает, кто-то сливает», но не Москва, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом он отреагировал на публикацию агентства Bloomberg с якобы стенограммой его телефонного разговора с директором РФПИ Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Кто-то прослушивает, кто-то сливает. Но не мы, — отметил Ушаков.

Дипломат подчеркнул, что достаточно часто беседует с Уиткоффом. По его словам, разговоры с американским представителем имеют закрытый характер, поэтому он не раскрывает их подробности. Подобные сообщения в СМИ публикуют, чтобы помешать продвижению переговоров.

Bloomberg утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка Дмитриев якобы обсуждал с Ушаковым и Уиткоффом способы взаимодействия с Вашингтоном по плану об урегулировании конфликта на Украине.

Глава РФПИ между тем опроверг публикацию агентства о разговоре с российским дипломатом и американским представителем. По его словам, эта информация является не более чем фейком.

