Ушаков раскрыл цель слива «расшифровок» его разговоров с представителем США Ушаков: утечка беседы с Уиткоффом направлена на подрыв диалога между РФ и США

Публикации «расшифровок» якобы переговоров с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом направлены на подрыв российско-американских отношений, заявил в комментарии репортеру ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, подобные утечки не способствуют диалогу и осложняют налаживание контактов.

Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе и по телефону, — сказал Ушаков.

Он также отметил, что переговоры России и США «кто-то прослушивает, кто-то сливает», но не Москва. Дипломат подчеркнул, что достаточно часто беседует с Уиткоффом. По его словам, разговоры с американским представителем имеют закрытый характер, поэтому он не раскрывает их подробности.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг публикацию Bloomberg с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым и Уиткоффом. По его словам, эта информация является не более чем фейком.

Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка Дмитриев якобы обсуждал с Ушаковым и Уиткоффом способы взаимодействия с Вашингтоном по плану относительно урегулирования конфликта на Украине.