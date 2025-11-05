Юрист рассказал, как вести себя в случае сталкинга

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 16:54

Юрист Соловьев посоветовал собирать доказательства в случае сталкинга

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В случае, если человек подвергается сталкингу, необходимо собрать доказательства, рассказал Общественной Службе Новостей полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев. Он посоветовал делать скриншоты переписки, а также установить камеры и сигнализацию.

Кого-то достаточно заблокировать в соцсетях и на телефоне. Если не помогает — собирайте доказательства: скриншоты, записи телефонных разговоров, фотографируйте сталкера. Установите камеры, сигнализацию. Если и после обозначения своих границ преследование не прекращается — пишите заявление в полицию по месту жительства с приложениями, — рассказал Соловьев.

Он отметил, что некоторых преследователей может спугнуть обычная беседа с правоохранительными органами, которая не несет серьезных последствий. Если сталкинг продолжается, юрист советует подавать заявления по ст. 137 УК РФ или административным статьям с большими штрафами.

Ранее психотерапевт Мария Зубащенко рассказала, что сталкер использует манипуляции и угрозы, чтобы контролировать жертву. По ее словам, главное — прекратить общение с преследователем, рассказать о ситуации близким и при угрозах или физическом преследовании немедленно обратиться в полицию.

сталкинг
юристы
полиция
доказательства
