19 августа 2025 в 17:28

Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера

Психотерапевт Зубащенко заявила, что со сталкером нельзя общаться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сталкер использует манипуляции и угрозы, чтобы контролировать жертву, сообщила психотерапевт Мария Зубащенко в беседе с «ФедералПресс». По ее словам, главное — прекратить общение с преследователем, рассказать о ситуации близким и при угрозах или физическом преследовании немедленно обратиться в полицию.

Сталкер использует манипуляции и угрозы, чтобы контролировать жертву. В результате ее жизнь превращается в кошмар, развиваются психосоматические и физические симптомы, в том числе хронические заболевания, а из-за страха и бездействия теряется связь с реальностью, — сказала Зубащенко.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что для того чтобы начать бороться со сталкингом, нужно сначала признать, что он существует. По ее словам, депутаты разработали законопроект о противодействии сталкингу. Он регулирует эту сферу не так жестко, как аналогичные законы в других странах, но позволяет предотвратить преступления, уточнила она.

