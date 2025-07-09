В Госдуме назвали эффективную меру борьбы со сталкингом Депутат Горячева: чтобы бороться со сталкингом, надо признать его существование

Чтобы начать бороться со сталкингом, нужно сначала признать, что он существует, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, депутаты разработали законопроект о противодействии сталкингу. Он регулирует эту сферу не так жестко, как аналогичные законы в других странах, но позволяет предотвратить преступления, уточнила она.

Для начала надо признать, что сталкинг существует. Мы разработали законопроект о противодействии сталкингу. Он мягче, чем зарубежные аналоги, но уже дает возможность предотвратить преступление, — сказала Горячева.

Она добавила, что часто МВД отказывает в возбуждении дела по заявлениям жертв сталкеров, потому что в российском законодательстве нет подходящих статей, чтобы привлечь их к ответственности. И таких случаев тысячи, подчеркнула парламентарий.