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09 июля 2025 в 12:27

В Госдуме назвали эффективную меру борьбы со сталкингом

Депутат Горячева: чтобы бороться со сталкингом, надо признать его существование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы начать бороться со сталкингом, нужно сначала признать, что он существует, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, депутаты разработали законопроект о противодействии сталкингу. Он регулирует эту сферу не так жестко, как аналогичные законы в других странах, но позволяет предотвратить преступления, уточнила она.

Для начала надо признать, что сталкинг существует. Мы разработали законопроект о противодействии сталкингу. Он мягче, чем зарубежные аналоги, но уже дает возможность предотвратить преступление, — сказала Горячева.

Она добавила, что часто МВД отказывает в возбуждении дела по заявлениям жертв сталкеров, потому что в российском законодательстве нет подходящих статей, чтобы привлечь их к ответственности. И таких случаев тысячи, подчеркнула парламентарий.

Ранее Горячева сообщила, что разрабатывает проект закона о возбуждении уголовных дел о причинении здоровью легкого вреда без заявления жертвы. Он предполагает поправки в ч. 2 ст. 115 УК России с внесением нового квалифицирующего признака — нахождение пострадавшего в зависимости (материальной, бытовой или психологической) от обидчика.

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