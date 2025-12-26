«Нижняя планка»: адвокат оценил приговор учительнице-педофилке

Наказание за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет в соответствии с частью 4 статьи 132 УК РФ, составляет от 12 до 20 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунев, комментируя приговор педагогу театральной студии Екатерине Кирсановой. По его мнению, 13 лет колонии, которые назначили женщине, — нижняя планка возможного срока.

В соответствии с частью 4 статьи 132 Уголовного Кодекса РФ, наказание за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. 13 лет колонии — практически нижняя планка возможного наказания для педагога. Что повлияло на такое решение суда, зависит от деталей дела, в частности, характеристики подсудимой. В рамках уголовного дела родственники имели право заявить гражданский иск о взыскании морального вреда, — пояснил эксперт.

По его словам, если был нанесен материальный ущерб или потрачены деньги, например, на лечение у психологов-психиатров, в последующем, родственники могут взыскать еще и материальный вред.

Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес приговор педагогу, признав ее виновной в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ходе следствия было установлено, что на протяжении нескольких лет она систематически развращала малолетних девочек, занимавшихся в ее коллективе. Отмечается, что первые близкие отношения с воспитанницей начались в 2017 году. Жертвой стала 10-летняя девочка.