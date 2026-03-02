Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:09

Учительница избила школьницу палкой за ошибки в домашней работе

В Таиланде учительница избила школьницу бамбуковой палкой за ошибки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Таиланде учительница избила восьмилетнюю ученицу второго класса бамбуковой палкой за ошибки в домашней работе, передает The Thaiger. Инцидент произошел в провинции Канчанабури. Родители девочки обратились в полицию. Учительница объяснила, что ошибку в работе оценила в 10 ударов. По ее словам, в тот момент она испытывала сильный стресс из-за накопившейся работы.

По словам родителей, учительница несколько раз ударила ребенка бамбуковой палкой длиной от 30 до 40 сантиметров по рукам, оставив на них синяки, — сказано в материале.

Также суд приговорил 34-летнюю учительницу из штата Висконсин к 51,5 года заключения за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Инцидент произошел после пижамной вечеринки, когда 12-летний мальчик остался дома у преподавательницы. Уточнялось, что школьник пытался сопротивляться, однако действия педагога не прекратились.

Также учительница из Великобритании лишилась работы после того, как стало известно о ее участии в съемках откровенного видео. 62-летняя Линди Корстон создавала контент на протяжении двух лет — с января 2023-го по январь 2025-го. Помимо этого, в 2024 году Корстон начала подрабатывать моделью.

