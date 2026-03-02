Учительница избила школьницу палкой за ошибки в домашней работе В Таиланде учительница избила школьницу бамбуковой палкой за ошибки

В Таиланде учительница избила восьмилетнюю ученицу второго класса бамбуковой палкой за ошибки в домашней работе, передает The Thaiger. Инцидент произошел в провинции Канчанабури. Родители девочки обратились в полицию. Учительница объяснила, что ошибку в работе оценила в 10 ударов. По ее словам, в тот момент она испытывала сильный стресс из-за накопившейся работы.

По словам родителей, учительница несколько раз ударила ребенка бамбуковой палкой длиной от 30 до 40 сантиметров по рукам, оставив на них синяки, — сказано в материале.

