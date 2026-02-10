В Крыму закрыли дело сбросившего кошку с обрыва в «Ласточкином гнезде»

Уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который сбросил кошку Мусю с обрыва архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо», прекращено из-за отсутствия травм у животного, сообщили ТАСС в МВД по Республике Крым. Мужчина признался в содеянном, материалы дела переданы для рассмотрения как административное правонарушение.

Мужчина сбросил кошку со смотровой площадки на скале 23 февраля 2025 года. Животное было спасено спустя три дня с помощью альпинистов. Мужчину задержали на вокзале Джанкоя, было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Уголовное дело было прекращено. В процессе дознания установлено, что, согласно заключению эксперта (ветеринарного врача), у кошки по кличке Муся не обнаружено каких-либо повреждений. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии состава преступления, так как животное не погибло и не получило каких-либо телесных повреждений, как внутренних, так и внешних, — сообщили в МВД.

Ранее ялтинский ветеринарный врач Светлана Власенко рассказала, что спасенная у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения. Она поделилась, что животное живет «полноценной кошачьей жизнью».