Кошка Муся сидит на парапете, открытого после реконструкции дворца-замка «Ласточкино гнездо» в Крыму

Появились новые детали о спасенной у «Ласточкиного гнезда» кошке Мусе Ветеринар Власенко: спасенная в Крыму кошка Муся оправилась от потрясения

Спасенная у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения, заявила в беседе с РИА Новости ялтинский ветеринарный врач Светлана Власенко. Она рассказала, что животное живет «полноценной кошачьей жизнью».

С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений. <...> Полна оптимизма и игрового настроения, — отметила собеседница агентства.

По ее словам, кошка любит проводить время на улице, а погреться приходит в дом. Мусю, которую 23 февраля мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у «Ласточкиного гнезда», обнаружили спустя двое суток на скалах. Оказалось, что кошка после падения смогла выплыть на берег.

К ее спасению подключились альпинисты ялтинского отряда «Крым-Спас». Сбросивший Мусю мужчина был задержан спустя сутки в Джанкое. Им оказался уроженец Санкт-Петербурга. Злоумышленник признал вину. Было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

До этого директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил мнение, что Муся оправдала поговорку о девяти жизнях у кошек. Известный дрессировщик уточнил, что животные иногда проявляют уникальные способности для выживания.