«Объяснять не буду, у меня обед»: мужчине сожгли спину в ПНД

Пациент Ялтинского ПНД получил в больнице глубокий ожог, но никто за это не наказан. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Прислали ожог

Мать 23-летнего ялтинца с ментальной инвалидностью рассказала, что ее сын серьезно пострадал во время лечения в местном психоневрологическом диспансере. Туда он попал планово для корректировки лечения.

«Андрей по диагнозу состоит на учете в Ялтинском психоневрологическом диспансере. И периодически, раз или два в год, он проходит стационарное лечение для корректировки терапии. 29 октября мы легли в стационар. 5 ноября поступил мне звонок от врача», — рассказывает мать пострадавшего Наталья Telegram-каналу «Mash на волне».

Женщине прислали фото, на которых видно, что на спине молодого человека сильный и глубокий ожог.

«По телефону она мне не стала объяснять, что случилось, как случилось. Дедушка, мой отец, закупил препараты, мазь, пластыри. В тот же вечер он едет в Голубой Залив. Андрея ему не выводят, не показывают».

Толкнули на обогреватель

Спустя три дня мать самостоятельно приехала в ПНД, чтобы поздравить сына — у него 8 ноября был день рождения.

«Мы приезжаем с угощениями в больницу. Андрея сначала не хотели выводить. Но я настояла на том, что хочу поздравить сына. Он вышел. Я снимаю ему футболку и вижу огромный ожог. „Ничего я вам не буду объяснять, у меня вообще обед“, — вот так мне было сказано», — вспоминает Наталья.

Сам Андрей рассказал матери, что его накачали седативными препаратами, после чего толкнули на обогреватель и оставили на нем лежать.

Редакция NEWS.ru позвонила на номер и. о. заведующего диспансером, указанный на официальном сайте, но мужской голос ответил, что не может комментировать ситуацию.

Мать пострадавшего молодого человека говорит, что главврач пообещала уволить врача Ксению Ефимову, которая лечила Андрея, но этого не произошло.

Уголовное разбирательство

Мать на протяжении месяца ждала, что руководство больницы предпримет какие-либо действия, но за это время ситуация никак не изменилась. Теперь Наталья готовит заявление в суд.

Тем временем ситуацией заинтересовались в местном управлении Следственного комитета. Там начали разбирательство по статье о нарушении норм безопасности при оказании услуг.

«В соцмедиа распространено видеообращение матери, чей 23-летний сын с ограниченными возможностями проходит стационарное лечение в одном из лечебных учреждений города Ялты. В ноябре текущего года во время очередного посещения сына в учреждении мать обнаружила ожоги от обогревателя на его спине, о которых администрация лечебного учреждения умолчала. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьева в территориальном следственном отделе организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — рассказали в СКР.

