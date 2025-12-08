ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:00

Лишился крайней плоти и жизни: уролог рыбачил, пока его пациент умирал

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Родители умершего после обрезания кубанца требуют наказать уролога, который провел операцию. Однако волокита с экспертизами привела к тому, что все сроки давности иссякли. NEWS.ru рассказывает подробности истории.

Прополоскал марганцовкой

В 2022 году 36-летний Артем Таран обратился к урологу из-за баланопостита. Раньше он лечил воспаления крайней плоти и головки полового члена лечебными препаратами, но из-за постоянных рецидивов решился на обрезание.

Как пишет «КП-Краснодар», на уролога Евгения Мучника он вышел по рекомендации. Накануне операции врач сказал прополоскать Артему пенис в растворе марганцовки, а утром 29 апреля обрезал крайнюю плоть. За эту услугу Артем заплатил 27 тысяч рублей.

В ночь на 30 апреля у Артема резко поднялась температура до 39 градусов, его стало тошнить. К утру пациент уже не мог встать на ноги.

Снимали кожу, чтобы спасти

Мать Артема Вера Ивановна рассказывает, что утром они с трудом дозвонились до уролога, но тот сказал, что пока не может осмотреть пациента. Врач в тот день был на рыбалке. Кроме того, медик заверил, что все симптомы не похожи на осложнения от операции.

Тем временем боли становились все сильнее, давление не прослушивалось, а температура тела постоянно менялась. До приезда уролога мать и девушка Артема вызывали скорую и терапевта, но никто не заподозрил, что у мужчины развивается инфекционное осложнение. К полуночи приехал сам уролог.

«На приеме врач сказал, что все хорошо, и сделал обезболивающий укол. На тот момент на коже появились волдыри. „Такое бывает, все хорошо“, — успокоил пациента Мучник, сделал перевязку, назначил УЗИ почек и отправил домой. Состояние Артема ухудшалось. В тот же день мама с сыном вновь приехали к врачу. Мучник снял швы, поставил дренажи и назначил прием антибиотиков», — рассказывает медицинский адвокат Николай Чернышук.

С 2 мая врач перестал выходить на связь после того, как получил результаты анализов от Артема. Вскоре пациента доставили в краевую больницу № 1. Там же местный уролог поставил диагноз — гангрена Фурнье.

Вера Ивановна рассказывает, что тип инфекции, которую обнаружили у Артема, можно убить только воздухом. Из-за этого сначала пациенту вскрыли пах, а затем сняли кожу от бедер до подмышек, но все усилия врачей оказались тщетными. 18 мая Артем умер.

«Молодой здоровый мужчина в самом расцвете сил умер из-за некомпетентности врача. Умер тогда, когда все только начиналось. Мужчина был единственным ребенком, и у него не было своих детей. Его родителям остались только воспоминания о тех днях, когда их ребенок был жив», — возмущается адвокат Чернышук.

Волокита и закрытое дело

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью по неосторожности». Но за всем этим последовала волокита с судебно-медицинскими экспертизами.

«Первая экспертиза написала, что никто не виноват, и только вторая экспертиза показала ошибки, вину врача, причинно-следственную связь. Но Следственный комитет прекратил уголовное дело по статье 109 часть 2 „Причинение вреда здоровью по неосторожности“ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Закон сейчас на стороне врача», — сетует адвокат Чернышук.

Защитник в этой работе следствия видит намеренное затягивание сроков и пролонгирование разбирательства с повторными экспертизами.

«Эксперты во время допроса отказываются от своего заключения, и таким образом они освобождаются от уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, потому что признались в ошибке. Первую экспертизу убирают из дела, и следователь назначает повторную экспертизу, в экспертный центр Следственного комитета, где эксперты выявляют и описывают нарушения. К этому времени проходит два года со времени преступления, уголовное дело прекращается по истечении сроков давности», — объясняет адвокат.

