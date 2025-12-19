Путин не исключил отмену отработки для медиков

Во время большой пресс-конференции и прямой линии президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем может быть отменена обязательная отработка для выпускников медицинских вузов. Он также назвал довольно мягкими решения об отработке медиками, которые учатся на бюджете в ординатуре. Кроме того, Путин заверил, что обязательного распределения в конкретный город не предусмотрено.

Будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого будет не нужно делать, — заявил он.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что после принятия закона о закреплении медицинских кадров выпускники медвузов, кроме целевиков, должны будут первое время работать под руководством наставника в любом выбранном ими медучреждении. Однако он подчеркнул, что если человек не собирается работать по профессии, проходить наставничество ему не придется.

До этого губернатор региона Александр Хинштейн подтвердил острую нехватку врачей в Курской области. Он отметил, что проблема требует более тесного взаимодействия с ведущим медицинским вузом региона. Также Хинштейн признал, что не все студенты и их родители поддерживают новый закон об отработках.