Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области

Проблема нехватки врачей в Курской области стоит остро и требует более тесного взаимодействия с ведущим медицинским вузом региона, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит ТАСС, в этом смысле им повезло. На территории региона есть один из лучших медицинских вузов страны, пояснил Хинштейн.

У нас, как и во многих других регионах, к сожалению, проблема нехватки медицинских кадров стоит достаточно остро, — подчеркнул губернатор области.

Под лучшим вузом Хинштейн подразумевал Курский государственный медицинский университет. Также он прокомментировал закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей. Сами студенты, указал Хинштейн, а также абитуриенты и их родители не очень поддерживают это решение. Однако справедливость в нем есть, убежден глава региона. Хинштейн объяснил это вложениями государства в бюджетников.

