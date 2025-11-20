Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:41

Хинштейн оценил проекты памятника Куряночке

Хинштейн: проекты памятника Куряночке нуждаются в доработке

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Проекты будущего памятника жительнице города Курска (Куряночке) были раскритикованы в Telegram-канале губернатором региона Александром Хинштейном. По его словам, эскизы монумента нуждаются в доработке. Кроме того, большинство жителей региона также остались недовольны проектами статуи.

Согласен с людьми: большинство проектов явно не до конца проработаны, особенно лица. Поэтому предлагаю запустить голосование повторно, с доработанными проектами, — написал глава региона.

Бронзовая Куряночка будет установлена на площади перед торговым центром с таким же названием на улице Дзержинского. Все расходы, после обсуждения с заказчиком, взял на себя подрядчик, занимающийся благоустройством площади. Это его подарок, сообщил Хинштейн.

Ранее стало известно, что в Москве на Болотной набережной рабочие установили скульптуру «Садовая лопатка». Она появилась на месте скандально известной «Большой глины». Новый памятник установили на территории около Дома культуры «ГЭС-2».

Также сообщалось, что «Большую глину» установят у офиса НОВАТЭКа на Ленинском проспекте в Москве. По данным журналистов, пока не ясно, останется ли она там навсегда.

