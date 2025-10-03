В Москве нашли замену скандальной «Большой глине»

В Москве на Болотной набережной рабочие устанавливают скульптуру «Садовая лопатка», сообщает Readovka. Она появится на месте скандально известной «Большой глины».

Новый памятник устанавливают на территории около ГЭС-2. «Глину» оттуда убрали в конце июля.

Ранее стало известно, что «Большую глину» установят у офиса НОВАТЭКа на Ленинском проспекте в Москве. По данным журналистов, пока не ясно, останется ли она там навсегда.

Между тем народный художник России Никас Сафронов считает, что россияне не поняли размещения западной скульптуры «Большая глина» на Болотной набережной, поэтому отнеслись к ней негативно. По его словам, искусство, которое не разделяет ценностей и мировоззрения граждан, не может быть нарочито размещено в центре столицы.

Кроме того в Санкт-Петербурге появилась памятная табличка в честь журналистки Ксении Собчак. Доска была установлена на доме № 20 по улице Кустодиева, где, как подтвердил председатель правления жилищно-строительного кооператива Сергей Ткаченко, семья Собчак жила до 1990 года.