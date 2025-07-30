«Это даже правильно»: художник Сафронов о нелюбви россиян к «Большой глине»

Россияне не поняли размещения западной скульптуры «Большая глина № 4» швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве, поэтому отнеслись к ней негативно, выразил мнение в беседе с NEWS.ru народный художник России Никас Сафронов. По его словам, искусство, которое не разделяет ценностей и мировоззрения граждан, не может быть нарочито размещено в центре столицы.

«Глина» стояла, и относились к ней негативно. Когда ее стали разбирать, все выдохнули и сказали: «Слава богу!». Это понятно и даже правильно. Это общественное мнение, его нужно слушать и к нему нужно прислушиваться. Это интересный, хороший эксперимент, который, наверное, был слишком нарочито установлен без каких-либо согласований. Искусство, не связанное с ценностями, не разделяющее интересы, взгляды и мировоззрение наших сограждан, не может нарочито быть установлено в центре столицы, — высказался Сафронов.

Он обратил внимание на важность защиты русской культуры. Народный художник России отметил, что она сегодня подвергается давлению на Западе. По его словам, именно русская культура сформировала сегодняшнее величие многих западных государств.

Сегодня РФ и ее народ ментально сплочены. Все объединились и стараются поддерживать наши ценности, традиции, взгляды и свободу, которая очень важна. Это имеет мировое значение, потому что русскую культуру, великую культуру сегодня запрещают. Происходит отмена нашей великой русской культуры, которая подарила Европе и сформировала ее сегодняшнее величие, которая сформировала американскую культуру. Они хоть и стараются делать новое, современное, но все равно огромный вклад в то, что у них сегодня есть, принадлежит нашей культуре и нашему искусству, — резюмировал Сафронов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что власти итальянского региона Кампания пригласили дирижера Валерия Гергиева на фестиваль и отказались его «отменять» в ответ на требование своих политиков. По его словам, это произошло потому, что они ценят русское искусство и считают дирижера его представителем. Он добавил, что отношения между простыми жителями Италии и России не портились.