Милонов раскрыл, почему в Италии бойкотировали «отмену» Гергиева Депутат Милонов: итальянцы не отменили концерт Гергиева из любви к искусству

Власти итальянского региона Кампания пригласили Валерия Гергиева на фестиваль и отказались его «отменять» в ответ на требование своих политиков, потому что ценят русское искусство и считают дирижера его представителем, сказал NEWS.ru депутат Виталий Милонов. Он добавил, что отношения между простыми жителями Италии и России не портились.

Гергиев — для многих это человек, который является представителем великой русской школы, великого русского искусства. Итальянцы как люди с хорошим художественным вкусом естественно хотят слышать Гергиева. А кого им еще приглашать? Этих с вышинками, лентами жовто-блакитными, не известных никому? — сказал Милонов.

Депутат отметил, что человеческие отношения межу россиянами и итальянцами, несмотря на политику, всегда оставались теплыми. По его словам, жители Апеннинского полуострова уже не рады Украине и связанным с ней проблемам, в том числе беженцам, которые заполнили Европу.

Валерий Гергиев с солистами Мариинского театра примет участие в музыкальном фестивале в итальянской области Кампания. Вице-председатель Европарламента от итальянской оппозиции требовала «запретить» выступление Гергиева, но власти региона проигнорировали предложение. Губернатор Винченцо Де Лука заявил, что Россия, Санкт-Петербург и Большой театр — это Европа. Он также назвал Валерия Гергиева величайшим артистом.

Ранее танцор балета Денис Родькин отметил, что генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев невероятно занятой человек, и тот факт, что он все успевает, говорит о его эффективности. Артист считает, что, если подчиненные хорошо справляются, это многое говорит об их руководителе.