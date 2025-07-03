Премьер Большого театра Родькин раскрыл, какой Гергиев руководитель

Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев невероятно занятой человек, и тот факт, что он все успевает, говорит о его эффективности, отметил в интервью NEWS.ru танцор балета Денис Родькин. Собеседник считает, что если подчиненные хорошо справляются, это многое говорит об их руководителе.

Он невероятно занятой человек: руководит Мариинским театром, Большим, курирует филиалы. Сам факт, что он все успевает, говорит о его эффективности. Когда подчиненные справляются на 100%, это характеризует руководителя, — сказал Родькин.

Он также назвал Гергиева мировой звездой, ведь гендиректор известен и за пределами России. Родькин считает, что такие руководители — большая ценность.

Лично мне нравится, что мы стали чаще ездить в Мариинский театр — на величайшую сцену — с грандиозными спектаклями. Этот культурный обмен между двумя столицами очень важен. Недавно мы возили в Мариинку «Мастера и Маргариту». Я сначала переживал, поймут ли в Петербурге этот московский спектакль, ведь у них больше Достоевский. Но когда мы приехали, понял: спектакль понравился, нас долго не отпускали, — добавил Родькин.

Ранее артист балета высказался о хореографе Юрии Григоровиче. По словам Родькина, после смерти балетмейстера мир балета осиротел и потерял не только выдающегося мастера, но и вдохновляющего наставника. Он добавил, что балеты Григоровича — это настоящие шедевры, вошедшие в историю.