Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:05

Стало известно, где теперь установят скандальную скульптуру «Большая глина»

Скульптуру в виде куска глины установят на Ленинском проспекте в Москве

«Большая глина № 4» «Большая глина № 4» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скандальную скульптуру «Большая глина № 4» установят у офиса НОВАТЭКа на Ленинском проспекте в Москве, передает РИА Новости. Летом неоднозначную композицию демонтировали возле культурного центра «ГЭС-2».

В издании отметили, что идут активные работы по установке скульптуры на новом месте. Временно или навсегда ее переместили на Ленинский проспект, не уточняется.

Ранее сообщалось, что возле ГЭС-2 установят новый арт-объект. Он поможет зрителям ответить на вопрос, что происходит после первого творческого импульса, отметили в Доме культуры. Установка новой инсталляции пройдет в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к учреждению.

Также народный художник России Никас Сафронов заявил, что россияне не поняли размещения западной скульптуры «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве, поэтому отнеслись к ней негативно. По его словам, искусство, которое не разделяет ценностей и мировоззрения граждан, не может быть нарочито размещено в центре столицы.

Москва
скульптуры
НОВАТЭК
установки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.