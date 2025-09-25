Стало известно, где теперь установят скандальную скульптуру «Большая глина» Скульптуру в виде куска глины установят на Ленинском проспекте в Москве

Скандальную скульптуру «Большая глина № 4» установят у офиса НОВАТЭКа на Ленинском проспекте в Москве, передает РИА Новости. Летом неоднозначную композицию демонтировали возле культурного центра «ГЭС-2».

В издании отметили, что идут активные работы по установке скульптуры на новом месте. Временно или навсегда ее переместили на Ленинский проспект, не уточняется.

Ранее сообщалось, что возле ГЭС-2 установят новый арт-объект. Он поможет зрителям ответить на вопрос, что происходит после первого творческого импульса, отметили в Доме культуры. Установка новой инсталляции пройдет в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к учреждению.

Также народный художник России Никас Сафронов заявил, что россияне не поняли размещения западной скульптуры «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве, поэтому отнеслись к ней негативно. По его словам, искусство, которое не разделяет ценностей и мировоззрения граждан, не может быть нарочито размещено в центре столицы.