Снос скандальной скульптуры в Москве попал на видео Рабочие демонтируют арт-объект Фишера на Болотной набережной в Москве

Рабочие демонтируют знаменитый арт-объект «Большая глина № 4» скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве, сообщает Telegram-канал «ГЭС-2». Снос скандального памятника попал на видео.

Двенадцатиметровая скульптура копирует кусочек глины, размятый в руке швейцарского творца. Однако необычная форма инсталляции понравилась далеко не всем, она вызвала множество споров среди жителей столицы и деятелей искусства.

По информации канала, скульптуру заменит новый арт-объект. Он поможет зрителям ответить на вопрос, что происходит после первого творческого импульса, отметили в Доме культуры. Установка новой инсталляции пройдет в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к учреждению.

Ранее в Санкт-Петербурге появилась памятная табличка в честь журналистки Ксении Собчак. Доска была установлена на доме № 20 по улице Кустодиева, где, как подтвердил председатель правления жилищно-строительного кооператива Сергей Ткаченко, семья Собчак жила до 1990 года.