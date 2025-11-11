Уборщик случайно испортил арт-объект в галерее На Тайване сотрудник клининга отмыл грязное зеркало, которое было арт-объектом

В одной из галерей Тайваня сотрудник клининговой службы случайно уничтожил арт-объект, передает MK.RU. Уборщик принял инсталляцию «Inverted Syntax — 16» за грязное зеркало и тщательно его очистил.

Инсталляция представляла собой зеркало, покрытое пылью, с деревянной рамой, частично скрытое сетчатой тканью. Она должна была олицетворять культурное сознание среднего класса. После устранения пыли художник и руководство галереи пришли к выводу, что концептуальная составляющая произведения была полностью утрачена.

