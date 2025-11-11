Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уборщик случайно испортил арт-объект в галерее

На Тайване сотрудник клининга отмыл грязное зеркало, которое было арт-объектом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одной из галерей Тайваня сотрудник клининговой службы случайно уничтожил арт-объект, передает MK.RU. Уборщик принял инсталляцию «Inverted Syntax — 16» за грязное зеркало и тщательно его очистил.

Инсталляция представляла собой зеркало, покрытое пылью, с деревянной рамой, частично скрытое сетчатой тканью. Она должна была олицетворять культурное сознание среднего класса. После устранения пыли художник и руководство галереи пришли к выводу, что концептуальная составляющая произведения была полностью утрачена.

Ранее на Манежной площади в Москве в честь 20-летия телеканала RT установили огромный рупор, внутри которого разместили студию. Поверхность арт-объекта украшена цитатами зарубежных политиков и СМИ об RT. Среди надписей — высказывания известных личностей, включая экс-председателя Европарламента Жозепа Борреля и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В студии внутри рупора записывали эфиры и интервью.

До этого власти Волгограда отказались демонтировать скульптуру в виде сапога у дома с лебедями. Бетонная стопа будет стоять дальше. Памятник был найден коммунальщиками в августе, краеведы считают его частью памятника Сталину 1960-х, но в мэрии это отрицают.

