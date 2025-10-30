Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:30

Свежий салон без химии: как кофе избавит машину от запаха табака за пару дней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многим не нравится стойкий запах сигарет в автомобиле, который не уходит даже после проветривания. При этом не хочется заливать салон химическими освежителями, но и мириться с неприятным ароматом уже нет сил.

Есть экологичный и простой способ вернуть свежесть интерьеру — и все благодаря обычному кофе. Этот метод абсолютно безопасен для здоровья, не требует специальных навыков и работает даже с застарелыми запахами.

Секрет в природных абсорбирующих свойствах кофейных зерен: они мягко нейтрализуют табачные запахи и оставляют после себя приятный аромат. Все, что нужно, — разложить свежие зерна в небольших тканевых мешочках по салону: на сиденьях, под ними, на полке.

Оставьте их на пару дней — за это время кофе впитает неприятные запахи, а воздух в машине станет заметно свежее. Для поддержания эффекта можно периодически менять мешочки с зернами. Способ не требует финансовых затрат, не вредит материалам салона и действует гораздо мягче агрессивных химических средств. Попробуйте — и поездки снова станут комфортными!

Ранее сообщалось, что даже опытные хозяйки порой сталкиваются с коврами, которые теряют свежий вид из-за пятен и въевшейся грязи. Традиционные способы чистки не всегда справляются, а услуги химчистки бьют по кошельку.

автомобили
советы
запахи
клининг
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист объяснила, что такое цифровой рубль
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.