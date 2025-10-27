Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:28

Ковер как новый за минуты: таблетка для посудомойки творит чудеса без химчистки и лишних трат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже опытные хозяйки порой сталкиваются с коврами, которые теряют свежий вид из-за пятен и въевшейся грязи. Традиционные способы чистки не всегда справляются, а услуги химчистки бьют по кошельку. Есть простой метод, который возвращает ковру чистоту и свежесть буквально за несколько минут — и для этого нужен только доступный домашний продукт.

Секрет прост: таблетка для посудомоечной машины. Ее измельчают до состояния порошка и растворяют в горячей воде, затем полученным раствором аккуратно обрабатывают загрязненные участки ковра.

Порошок расщепляет въевшуюся грязь и дезинфицирует волокна, придавая ковру свежий аромат. После обработки излишки влаги убирают сухой тряпкой, и ковер готов. Этот способ безопасен, экономичен и позволяет поддерживать красоту покрытия без дорогостоящих средств и специальных услуг.

Ранее сообщалось, что старые загрязнения на дне кастрюль и сковородок — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чтобы очистить их, вам не обязательно покупать дорогую и агрессивную химию.

