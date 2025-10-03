Этот маленький предмет избавит от большой проблемы: как очистить кастрюли от старых загрязнений

Старые загрязнения на дне кастрюль и сковородок — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чтобы очистить их, вам необязательно покупать дорогую и агрессивную химию.

Не менее эффективна оказалась винная пробка. Секрет метода в ее пористой структуре, которая создает оптимальное трение для удаления нагара, не царапая поверхность. Особенно это важно для тефлоновых, керамических и эмалированных покрытий.

Просто разрежьте пробку пополам, насыпьте на загрязнение соду, смочите срез пробки водой и потрите. Грязь начнет отходить практически сразу. После процедуры смойте остатки теплой водой.

Метод безопасен для любых покрытий, не требует замачивания и едких химикатов. После использования просто выкиньте пробку.

