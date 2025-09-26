Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 10:30

Хозяйки всю жизнь неправильно моют жирные сковородки: гениальный способ быстро отмыть посуду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для многих хозяек задача отмыть сковородку, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. И оно неудивительно: въевшаяся грязь превращает уборку на кухне в сизифов труд — иногда не справляется даже дорогая химия. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

Используйте содовый метод. Залейте сковороду раствором (100 г соды на литр воды), прокипятите 20–40 минут. Однако для тефлоновых покрытий такой способ не подходит.

Также помогает уксусно-содовый раствор. Для этого смешайте стакан воды и уксуса, доведите до кипения, добавьте две ложки соды. Такая смесь растворит жир. Не используйте метод на антипригарном покрытии.

Однако опытные хозяйки советуют удалять жир бумажным полотенцем сразу после готовки. Так вы предотвратите образование нагара и сэкономите время на чистку.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

