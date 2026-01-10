Атака США на Венесуэлу
Обжарьте муку на сковороде: пирожные «Крошка» в стакане — чумовой десерт за 15 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пирожные «Крошка» очень просты в приготовлении, достаточно обжарить муку на сковороде. Когда совсем нет сил на сложную выпечку, я готовлю этот десерт в стакане. По вкусу он напоминает «Наполеон», но без духовки, раскатки теста и долгих ожиданий. Нежный заварной крем и хрустящая песочная крошка исчезают со стола буквально за пару минут.

Ингредиенты: сливочное масло — 120 г, пшеничная мука — 180 г, сахар — 1,5 ст. л. + 60 г, соль — 1 щепотка, молоко — 300 мл, яичные желтки — 2 шт., пшеничная мука — 2 ст. л., сливочное масло — 30 г.

Приготовление: в миске соедините муку, соль и сахар, натрите холодное сливочное масло и перетрите руками до состояния крошки. Выложите ее на сухую сковороду и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета — около 8–10 минут. Для крема смешайте в кастрюле сахар и желтки, влейте молоко, добавьте муку и хорошо размешайте венчиком. Поставьте на умеренный огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и дайте крему немного остыть. В стаканы выкладывайте слоями: крошка — крем — крошка — крем. Уберите десерт в холодильник минимум на час. Подавайте охлажденным — простой, быстрый и невероятно вкусный десерт, который всегда выручает.

Ранее мы делились рецептом вкусного пирога. Этот лимонный малыш даст фору десертам из кондитерской.

