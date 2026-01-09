Атака США на Венесуэлу
Этот лимонный малыш даст фору десертам из кондитерской: пирог из 1 лимона и детского пюре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот лимонный пирог — настоящее открытие для тех, кто любит легкие и небанальные десерты. Он готовится из самых простых ингредиентов, но на вкус получается как из хорошей кондитерской: нежный, ароматный, с приятной кислинкой и умеренной сладостью. А главное — в основе всего один лимон и фруктовое пюре, без сложных кремов и лишнего сахара.

Ингредиенты. Основа: сливочное масло — 40 г, фруктовое детское пюре — 45 г, пшеничная мука — 40 г, рисовая мука (можно заменить на овсяную или гречневую) — 40 г, цедра 1 лимона. Начинка: лимонный сок и мякоть — 50 г, агар — 0,5 ч. л., курага — 50 г, мягкий творог или густой йогурт/сметана — 100 г.

Приготовление: растопленное сливочное масло смешайте с фруктовым пюре, добавьте оба вида муки и лимонную цедру. Замесите мягкое эластичное тесто. Выложите его в форму, застеленную пергаментом, сформировав бортики. Накройте тесто листом пергамента, насыпьте фасоль и выпекайте при 180 °C около 25–30 минут, чтобы основа не вздулась. Курагу заранее залейте кипятком, затем взбейте блендером вместе с творогом до однородности. Лимонный сок смешайте с агаром, доведите до кипения и проварите 2 минуты. Соедините с творожной массой и еще раз взбейте. Готовую начинку выложите на остывшую основу и уберите пирог в холодильник до полного застывания. В результате получается нежный лимонный десерт, который легко может конкурировать с магазинными сладостями.

Ранее мы делились рецептом кефирного торта. Готовим «Шоколадник» — изюминка в кубиках из коржа.

