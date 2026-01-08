Кефирные торты — самые простые и вкусные: готовим «Шоколадник» — изюминка в кубиках из коржа

«Шоколадник» — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашнего десерта без сложных техник и дорогих ингредиентов. Нежные коржи на кефире, воздушный сметанный крем и насыщенная шоколадная глазурь делают его по-настоящему уютным и очень вкусным. Готовится легко, а результат всегда радует — отличный вариант и к чаю, и к праздничному столу.

Ингредиенты: кефир — 200 г, яйца — 3 шт., сахар — 1 стакан, сода — 1 ч. л., ванилин — по вкусу, мука — 6 ст. л., какао — 3 ст. л., сметана — 200 г, сахар — 1 стакан (для крема), молоко — 100 г, сахар — 4 ст. л. (для глазури), какао — 2 ст. л. (для глазури), сливочное масло — 1 ст. л. (для глазури).

Приготовление: яйца разотрите с сахаром и ванилином до светлой массы. Влейте кефир, добавьте муку и соду, погашенную уксусом, хорошо перемешайте до однородности. Готовое тесто разделите на две части, в одну из них вмешайте какао. Испеките два коржа в разогретой духовке до готовности. Белый корж остудите и нарежьте небольшими кубиками. Для крема взбейте сметану с сахаром до пышности. Каждый кубик белого коржа обмакните в крем. Шоколадный корж смажьте слоем крема и выложите сверху горкой пропитанные кубики. Для глазури доведите молоко до кипения, добавьте сахар и какао, варите около 4 минут, затем положите сливочное масло и проварите ещё 2–3 минуты до гладкой массы. Залейте торт горячей глазурью. При желании глазурь можно заменить тёртым шоколадом. Дайте торту пропитаться — и наслаждайтесь нежным, домашним «Шоколадником».

