Даже весы не нужны — простой торт «Три стакана». На кефире и с вишневым джемом

Иногда хочется приготовить торт без сложных измерений и долгих подсчетов. Этот десерт «Три стакана» как раз из таких: все отмеряется обычным стаканом, а результат получается мягким, сочным и очень нежным.

Понадобятся. Для коржей: мука — 1 ст., сахар — 1 ст., кефир — 1 ст., яйца — 2 шт., растительное масло — 3 ст. л., кокосовая стружка — 0,5 ст., ванильный сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка.

Для крема: яйцо — 1 шт., сахар — 0,5 ст., ванильный сахар — 1 ст. л., кукурузный крахмал — 1 ст. л., молоко — 1 ст., сливочное масло — 20 г, творожный сыр — 200 г, вишневый джем — по вкусу, кокосовая стружка — по вкусу.

Яйца смешивают с сахаром и солью, добавляют кефир, масло и ванильный сахар. Затем всыпают муку с разрыхлителем и перемешивают до гладкого теста без комочков. В конце добавляют кокосовую стружку. Тесто выливают в форму около 20 см и выпекают при 170 °C примерно 30 минут до сухой шпажки. Готовый корж полностью остужают.

Для крема: яйцо, сахар и крахмал смешивают, вливают молоко и варят на среднем огне до густоты, постоянно помешивая. В горячий крем добавляют масло, остужают, затем взбивают с творожным сыром.

Бисквит разрезают на три коржа, промазывают кремом и собирают торт. Сверху наносят тонкий слой вишневого джема и посыпают кокосовой стружкой. Торт получается мягким и сочным даже без дополнительной пропитки.

