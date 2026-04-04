04 апреля 2026 в 18:02

Три салата к праздникам: улетные, потому что съедаются первыми. Простые рецепты с идеальным вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Сохраните подборку этих салатов, это очень простые рецепты с бюджетными продуктами, а вкус проверенный. Они идеальны на любой случай, будь то праздники или просто вкусный ужин.

Первый — салат «Парижель», очень сочный и ароматный. Ингредиенты: огурец — 1 шт., помидор — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., кукуруза консервированная — 3 ст. л. (≈80 г), копченый окорочок — 1 шт. (≈250 г мяса), майонез — 1 ст. л. (20 г), укроп — по вкусу, соль и перец — по вкусу. Огурец нарежьте тонкой соломкой, курицу разберите на волокна, остальные овощи нарежьте, добавьте кукурузу, заправьте и перемешайте — получается свежо и очень сочно.

Второй — салат «Илона» с ветчиной и стручковой фасолью, мягкий и сытный. Ингредиенты: фасоль зеленая — 400 г, ветчина — 250 г, помидоры — 2 шт. (≈250 г), лук — 1/4 шт. (30 г), сыр — 100 г, сметана или майонез — 4 ст. л. (80 г), соль — по вкусу. Фасоль отварите 5 минут и остудите, добавьте нарезанные помидоры, ветчину соломкой, мелко лук и тертый сыр, заправьте и перемешайте — вкус получается нежный и насыщенный.

Третий — сытный салат «Две баночки» с курицей, фасолью и кукурузой. Ингредиенты: куриное филе — 2 шт. (≈400 г), кукуруза — 1 банка (300 г), фасоль красная — 1 банка (300 г), перец — 1 шт., помидоры — 2 шт. (≈250 г), лук — 1 шт., петрушка — по вкусу. Для соуса: масло — 70 мл, уксус — 3 ст. л., горчица — 3 ст. л., мед — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, тимьян — 1/2 ч. л. Курицу обжарьте, овощи нарежьте, все соедините и заправьте — получается яркий и очень насыщенный салат.

Проверено редакцией
салаты
Пасха
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
