27 декабря 2025 в 09:00

Кофе как из кофейни по-рождественски: готовим утреннюю бодрость с корицей, цедрой и молоком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот кофе я всегда готовлю в декабре и на рождественских каникулах. Он пахнет праздником, теплым утром и чем-то очень уютным — будто вы сидите в любимой кофейне, а за окном гирлянды и снег. Рецепт простой, никаких специальных навыков не нужно, и самое приятное — молочную пену легко сделать даже без кофемашины.

Ингредиенты на 1 большую кружку: кофе свежесваренный — 200–220 мл, молоко — 120 мл, цедра апельсина или мандарина — 1/2 ч. л., корица молотая — 1/4 ч. л. (или палочка), ванильный сахар или ваниль — по вкусу, сахар или мед — по желанию.

Как готовлю я. Кофе завариваю крепкий — в турке, френч-прессе или воронке. Пока он горячий, добавляю корицу, ваниль и цедру. Перемешиваю и даю настояться 1-2 минуты, чтобы специи раскрылись и напиток стал по-настоящему рождественским.

Как взбить молоко без кофемашины. Есть несколько простых способов — этот самый простой. В банке. Подогрейте молоко до горячего состояния (не кипятить). Перелейте в банку с крышкой, закройте и энергично встряхивайте 20–30 секунд. Затем снимите крышку и поставьте банку в микроволновку на 20–30 секунд — пена стабилизируется и станет плотной.

Собираем кофе. В большую кружку налейте ароматный кофе со специями, добавьте сахар или мед по вкусу. Сверху аккуратно выложите взбитое молоко. По желанию посыпьте щепоткой корицы или добавьте немного свежей цедры.

Ранее мы готовили десерт из пачки творога и клубники. Суперская галета на десерт или завтрак.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
