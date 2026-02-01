Делаю кофе как в кофейне и экономлю кучу денег: 3 шикарных напитка для дома

Чтобы почувствовать себя бариста, не нужна дорогая техника. Достаточно хорошего кофе, пары простых ингредиентов и правильной подачи. Эти три напитка выглядят эффектно и по вкусу не уступают кофейне — проверено.

Горячий бамбл с медом и сливочной шапкой. Этот кофе любят за мягкий вкус и красивую подачу. Приготовьте двойной эспрессо. В чашку добавьте 1–2 ч. л. меда и сразу влейте горячий кофе, хорошо размешайте. Отдельно взбейте 150 мл молока до легкой пены и аккуратно выложите сверху. Украсьте маршмеллоу, каплей меда или щепоткой корицы — получается очень уютно.

Латте с белым шоколадом — как десерт в чашке. Нежный, сладкий и особенно любимый в холодное время года. Растопите 30 г белого шоколада в 50 мл горячего молока до однородности.

Приготовьте эспрессо (около 50 мл). Взбейте 150 мл молока до пышной пены. Соедините шоколадную смесь с эспрессо, сверху добавьте молочную пену. Украсьте тертым белым шоколадом.

Карамельный макиато с конфетой «Коровка». Насыщенный, сладкий и очень «кофейный» вариант. В чашку влейте 1–2 ст. л. карамельного сиропа и положите одну конфету «Коровка». Добавьте взбитую пену из 150 мл горячего молока. Аккуратно влейте эспрессо (50 мл), чтобы получились слои. Сверху полейте карамельным соусом.

