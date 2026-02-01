Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 13:00

Делаю кофе как в кофейне и экономлю кучу денег: 3 шикарных напитка для дома

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы почувствовать себя бариста, не нужна дорогая техника. Достаточно хорошего кофе, пары простых ингредиентов и правильной подачи. Эти три напитка выглядят эффектно и по вкусу не уступают кофейне — проверено.

Горячий бамбл с медом и сливочной шапкой. Этот кофе любят за мягкий вкус и красивую подачу. Приготовьте двойной эспрессо. В чашку добавьте 1–2 ч. л. меда и сразу влейте горячий кофе, хорошо размешайте. Отдельно взбейте 150 мл молока до легкой пены и аккуратно выложите сверху. Украсьте маршмеллоу, каплей меда или щепоткой корицы — получается очень уютно.

Латте с белым шоколадом — как десерт в чашке. Нежный, сладкий и особенно любимый в холодное время года. Растопите 30 г белого шоколада в 50 мл горячего молока до однородности.

Приготовьте эспрессо (около 50 мл). Взбейте 150 мл молока до пышной пены. Соедините шоколадную смесь с эспрессо, сверху добавьте молочную пену. Украсьте тертым белым шоколадом.

Карамельный макиато с конфетой «Коровка». Насыщенный, сладкий и очень «кофейный» вариант. В чашку влейте 1–2 ст. л. карамельного сиропа и положите одну конфету «Коровка». Добавьте взбитую пену из 150 мл горячего молока. Аккуратно влейте эспрессо (50 мл), чтобы получились слои. Сверху полейте карамельным соусом.

Ранее мы делились рецептом бейглов или бубликов из 1 авокадо и йогурта. Классный рецепт для правильного питания.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
