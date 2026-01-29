Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:15

В них — любая начинка: бейглы или бублики из 1 авокадо и йогурта, классный рецепт для правильного питания

Фото: D-NEWS.ru
Эти бейглы стали для меня настоящей находкой. Минимум ингредиентов, никакого масла и сложных техник — а в итоге получаются мягкие ароматные бублики, которые отлично вписываются в ПП-рацион. Нейтральный вкус делает их универсальными: подойдут и для солёных, и для сладких начинок.

Ингредиенты: спелый авокадо — 1 шт. (около 120 г), греческий йогурт — 100 г, мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — по вкусу, яичный желток — 1 шт. для смазывания, кунжут — для посыпки.

Как готовлю: авокадо разминаю вилкой в однородное пюре — важно, чтобы плод был спелым и без тёмных пятен. Добавляю греческий йогурт, соль и разрыхлитель, хорошо перемешиваю. Постепенно всыпаю муку и замешиваю мягкое, слегка липкое тесто. Делю тесто на 4–6 частей, формирую бублики с отверстием в центре. Выкладываю их на противень с пергаментом, смазываю желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю при 180 °C около 30 минут — до красивого золотистого цвета. Бейглы получаются нежными внутри и румяными снаружи. Отлично сочетаются с авокадо, рыбой, творожным сыром, яйцом или даже мёдом.

Ранее мы делились простым рецептом десерта. Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова.

Проверено редакцией
похудение
правильное питание
авокадо
простой рецепт
бублики
бейглы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
