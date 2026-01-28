Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:42

Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова. Простой рецепт без сахара

Фото: D-NEWS.ru
Это овсяное печенье — настоящая находка для тех, кто хочет сладкого без вреда. Никакого сахара, минимум ингредиентов и очень приятный вкус за счёт спелого банана. Печенье получается мягким внутри, ароматным и отлично подходит для завтрака, перекуса или детского меню.

Ингредиенты: овсяные хлопья (измельчённые) — 70 г, яйцо — 1 шт., банан — 1 небольшой (около 80 г), рисовая цельнозерновая мука — 40 г, разрыхлитель — 1 ч. л., изюм — 20 г, шоколад без сахара — 35 г.

Приготовление: овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки. Добавьте банан, яйцо, рисовую муку и разрыхлитель, пробейте массу до однородности. Вмешайте изюм и мелко нарезанный шоколад. Влажными руками сформируйте небольшие шарики, слегка приплюсните и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до лёгкого золотистого цвета. Печенье получается натуральным, мягким и в меру сладким — его действительно хочется готовить снова.

Ранее мы делились рецептом блинчиков на Масленицу, от которых не потолстеешь. Пышненькие, вкусные, на кефире.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
